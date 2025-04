Quem é o atacante nigeriano que o Criciúma contratou para a Série B Reforço para a Série B do Brasileiro, o atacante nigeriano Samuel Otusanya falou que o projeto apresentado o motivou a acertar com... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 05h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 05h25 ) twitter

O Criciúma apresentou de forma oficial o atacante nigeriano Samuel Otusanya, jogador de 20 anos que assinou por três temporadas com o clube carvoeiro.

Saiba mais sobre a trajetória e as expectativas de Samuel Otusanya no Criciúma, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

