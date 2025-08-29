Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Quem é o catarinense que voltou à cena como herdeiro da fortuna bilionária de Gugu Liberato

Thiago Salvático é natural de Forquilhinha, no Sul do estado, mas vive na Europa há mais de 15 anos; ele entrou na Justiça para reconhecer...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Thiago Salvático, do Sul de Santa Catarina, voltou à cena como possível herdeiro da fortuna bilionária de Gugu Liberato, apresentador que morreu em 2019. O catarinense busca, na Justiça, o reconhecimento de uma união estável homoafetiva com o artista.

Para saber mais sobre essa intrigante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.