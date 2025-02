Quem é o empresário vítima do acidente trágico na BR-116 em Mafra Vítima do acidente trágico era natural de Canoinhas; colisão deixou outras duas pessoas feridas ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi identificado como Osmario Davet Filho, de 64 anos, o motorista vítima do acidente trágico registrado no final da tarde desta quarta-feira (19) em Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. Conhecido como Malo Davet, Osmario era empresário e dono de um despachante em Canoinhas.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

JEC Futsal apresenta uniforme e enfrenta o Tubarão em amistoso no Centreventos Cau Hansen

VÍDEO: Helicóptero da polícia é atingido por tiros em operação no RJ e faz pouso forçado

Tortura e fuga: brasileiros vítimas de tráfico humano na Ásia chegam ao Brasil