Quem é o fazendeiro, líder do PCC, preso na Grande Florianópolis Proprietário de fazenda de gado leiteiro no Distrito Federal, suspeito de lavar dinheiro do PCC se escondia da polícia em Santa Catarina... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 18h08 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h08 )

Um dos líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso em São José, na Grande Florianópolis, na sexta-feira (28). As investigações apontam que Ricardo Moreira mantinha uma fazenda no Distrito Federal com o dinheiro do tráfico de drogas.

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes da prisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

