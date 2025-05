Quem é o funcionário mais antigo de biblioteca de SC e como seu trabalho ajuda pessoas cegas Formado em pedagogia, Osmar João Pavesi tem papel fundamental na tradução de obras conhecidas em livros em braile para pessoas com... ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h56 ) twitter

Apaixonado por literatura, Osmar João Pavesi diz que seu trabalho na Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin, em Joinville, aconteceu ao acaso – e essa casualidade se estendeu ao longo dos últimos 28 anos. O pedagogo é responsável pela tradução das obras do acervo para o braile. Seu trabalho ajuda pessoas com deficiência visual, sejam de baixa visão ou cegas, a terem acesso a livros diariamente na biblioteca mais antiga da cidade do Norte catarinense.

