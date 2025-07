Quem é o goleiro quarentão que chamou atenção na Série B do Catarinense Goleiro do Porto, de Porto União, chamou atenção pela idade e forma física, mas ajudou time a vencer o Metropolitano ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 07h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 07h36 ) twitter

O goleiro Fábio, do Fluminense, parece estar fazendo escola. O camisa 1 do Porto, do Porto União, na vitória por 2 a 1 sobre o Metropolitano, nesta quarta-feira (2), também tem 44 anos igual ao arqueiro do Flu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa história inspiradora!

