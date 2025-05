Quem é o ‘homem de guerra’ de TH da Maré, preso por tráfico de drogas e homicídios no RJ Criminoso conhecido como “Perninha” era apontado como “homem de guerra” do Terceiro Comando Puro; ele foi preso na última quinta-feira... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 06h55 ) twitter

Um dos principais nomes ligados à facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), Matheus Gonçalves, conhecido no meio do crime como ‘Perninha’, foi capturado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última quinta-feira (22). Ele é apontado como o responsável direto pelas ações de confronto armado da quadrilha na Região dos Lagos, onde atuava como braço operacional de TH da Maré, liderança morta recentemente em ação policial.

Para mais detalhes sobre essa prisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

