Quem é o lateral do Grêmio que deve ser reforço do Figueirense na Série C Figueirense está próximo de confirmar a contratação do lateral-esquerdo Wesley Costa, jogador da base do Grêmio ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 03h57 )

Lucas Uebel

O Figueirense foi fechar com o Grêmio a contratação do seu novo lateral-esquerdo para a temporada. O jovem Wesley Costa, 21 anos, irá reforçar o Alvinegro na sequência da Série C. Segundo o colunista Claudio Cathcart, do portal ND Mais, o contrato do jogador será até o fim de 2026 e o Grêmio terá 20% de uma futura venda de Wesley Costa.

