Quem é o líder comunitário de 51 anos morto soterrado em silo de serragem em SC Acidente ocorreu em uma madeireira da Área Industrial de Lages, na manhã deste domingo; vítima foi identificada como Nilceu Sousa,... ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trabalhador de 51 anos morreu soterrado no silo de serragem de uma madeireira. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (16), por volta das 9h30, em Lages, na Serra catarinense. A vítima do acidente foi identificada como Nilceu Sousa. Ele era conhecido por seu trabalho como líder comunitário no bairro Santa Helena, onde era presidente da associação de moradores.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e a vida de Nilceu Sousa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

ÁUDIO: Jornalista denunciou atendimento em delegacia horas antes de ser morta pelo ex

Alerta laranja! Temporais e chuva intensa estão previstos para os próximos dias em SC

Após quatro dias internado, morre homem vítima de incêndio em fábrica de carnaval no RJ