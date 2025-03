Quem é o líder do Estado Islâmico morto pelos EUA: ‘Implacavelmente caçado’, afirma Trump Morte foi confirmada por Donald Trump em sua plataforma Truth Social; governo iraquiano descreveu o líder islâmico como “um dos terroristas... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abu Khadija, líder do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, foi morto na noite de sexta-feira (14), afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A operação, realizada na quinta-feira (13), foi conduzida por forças de inteligência iraquianas em parceria com a coalizão liderada pelos EUA e o governo regional curdo.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caminhão tomba na BR-470 e trânsito fica bloqueado em Rodeio

O que se sabe sobre diplomata baleada durante tentativa de assalto em SP

Redução das dívidas: inadimplência em Santa Catarina diminui pelo segundo mês consecutivo