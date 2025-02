Quem é o romeno procurado por matar homem e atear fogo na casa da ex em Balneário Camboriú Romeno de 20 anos foi filmado por câmeras de segurança após crime; ele segue foragido e forças de segurança de Santa Catarina acionaram... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 00h45 (Atualizado em 21/01/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O romeno procurado pela polícia após invadir a casa da família da ex-namorada, matar um homem no local e agredir uma funcionária por volta das 12h30 desta segunda-feira (20) em Balneário Camboriú foi identificado como Michael Luciano Borzas, de 20 anos. Ele já havia tentado matar a ex em uma ocasião anterior, segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina).

Saiba mais sobre esse caso chocante e as buscas pela polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avança na ANTT proposta que pode garantir obras na BR-101 em SC

Caixa libera Saque Calamidade para atingidos por desastres naturais em SC; veja como solicitar

Quais as obras prioritárias do trecho norte da BR-101 em SC que a ANTT enviará ao TCU