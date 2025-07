Quem é o talismã do Avaí na campanha da Série B 2025 Atacante Thayllon rouba a cena ao marcar o gol da vitória sobre o Criciúma e deve ganhar mais minutos nos próximos jogos do Avaí ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Tupãzinho é um dos grandes sinônimos de ‘talismã’ no futebol brasileiro e agora, segundo palavras do técnico Jair Ventura, o Avaí tem um para chamar de seu: Thayllon. O garoto de 18 anos entrou no segundo tempo na partida contra o Criciúma e marcou o gol da vitória aos 42 minutos, em chute de canhota dentro da grande área.

Para saber mais sobre a trajetória de Thayllon e seu impacto no Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Incêndio que destruiu concessionária em Joinville foi arquitetado por cliente, revela polícia

Cidades na Serra de SC testam câmeras que alertam polícia em tempo real sobre foragidos

Geada e mínimas de -10°C: Santa Catarina vive uma das ondas de frio mais longas do ano