Quem é o turista russo que está desaparecido em floresta brasileira O paradeiro do turista russo está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio de uma operação de buscas do Corpo... ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 04h55 )

O turista russo Denis Kopanev, de 33 anos, está desaparecido tem pelo menos cinco dias, segundo a investigação da Polícia Civil e das operações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro divulgadas na última sexta-feira (13). Denis teria ido encontrar um amigo quando foi visto pela última vez na segunda-feira (9). Ele estava hospedado na Gávea, zona sul do Rio, e seus pertences, como o passaporte, foram encontrados no imóvel. As informações são do r7.

Para saber mais sobre o caso e as buscas em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

