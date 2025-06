Quem é Penélope, líder feminina do PCC presa em condomínio de luxo em SP Luma Valeria Rovagnello era apontada como a responsável pelas ações do "tribunal do crime" da organização criminosa

