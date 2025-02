Quem era a filha de Flordelis encontrada morta em estrada no Rio de Janeiro Gabriella Souza foi encontrada já sem vida em uma estrada em São Gonçalo (RJ); declaração de óbito aponta que causa da morte foi parada... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 00h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 00h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A filha de Flordelis, ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro, foi encontrada morta na Estrada do Pacheco, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, na região metropolitana da capital carioca. Gabriella dos Santos de Souza tinha 25 anos e fazia parte da lista de 55 filhos da pastora evangélica, que está presa desde 2021 por planejar a morte do próprio marido.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prazer ilegal: senador propõe lei que proíbe ejaculação sem intenção de fertilizar nos EUA

Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir e horário

Homem rompe tornozeleira eletrônica durante liberdade provisória e é preso novamente em SC