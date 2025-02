Quem era a mulher assassinada a facadas dentro de restaurante de SC A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h desta quinta-feira (20), em Videira; a mulher foi morta a facadas dentro do restaurante... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi identificada como Marta Aparecida dos Santos de 42 anos, a mulher que foi encontrada morta em um restaurante em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O principal suspeito seria o ex-companheiro da vítima, que fugiu do local do crime, na manhã desta quinta-feira (20).

Para mais detalhes sobre este trágico caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade de SC usa casal de influenciadores para alavancar turismo

Idoso é encontrado morto com golpes de faca em Extremo Sul de SC

Papa Francisco estaria sofrendo ‘dor intensa’ e teria afirmado que ‘não vai sobreviver’