Quem era a personal trainer estrangulada pelo marido fisiculturista no RJ

A personal trainer, Ilinês Valesca da Silva, encontrada morta no domingo (26), foi vítima de violência doméstica no dia do crime. O principal suspeito é o então companheiro dela, Valdenir da Silva, com quem ela era casada há seis meses. Segundo familiares, a vítima já estava em contato com advogados para formalizar a separação.

Saiba mais sobre este trágico caso no nosso parceiro ND Mais.

