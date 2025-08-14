Quem era a professora assassinada dentro de loja em SC A professora foi morta com cerca de quatro tiros, em Maravilha, no Oeste do estado; o ex-marido, principal suspeito, tentou tirar a... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h58 ) twitter

Foi identificada como Andréia Sotoriva, de 38 anos, a professora assassinada a tiros dentro de uma loja, em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu no fim da tarde de quarta-feira (13), e o principal suspeito é o ex-companheiro. Segundo informações, Andréia estava no estabelecimento de um amigo quando foi surpreendida pelos disparos. Gravemente ferida, chegou a ser socorrida e levada ao hospital do município, mas não resistiu.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

