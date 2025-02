Quem era advogado gaúcho dono de avião que caiu em São Paulo Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas no acidente registrado na manhã desta sexta-feira (7) ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h27 ) twitter

O avião que caiu em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), pertencia ao advogado e empresário gaúcho, Márcio Carpena, de 49 anos. O empresário usou as redes sociais para compartilhar a imagem da aeronave, matrícula PS-FEM, que despencou logo após decolar do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte paulistana. Duas mortes foram confirmadas.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e a vida do advogado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

