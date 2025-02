Quem era o adolescente de 14 anos que morreu afogado em SC; caso gerou comoção em hospital Familiares do garoto que morreu afogado tentaram entrar à força no hospital de Bom Jardim da Serra e foram contidos pela polícia ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte de um adolescente de 14 anos causou comoção no Hospital Municipal Américo Caetano Amaral, em Bom Jardim da Serra, na tarde de domingo (9). Eduardo Junior Patrick, conhecido como Dudu, morreu afogado em uma ribanceira.

Para saber mais sobre este trágico incidente e as reações da comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Imagens violentas mostram policial agredindo crianças a socos em condomínio no RN

Obras de adequação de alça restringem acesso a Capivari de Baixo pela BR-101

Menina que se afogou em rio de SC segue internada em estado gravíssimo