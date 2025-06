Quem era o casal morto a facadas na frente do filho de 4 anos da mulher em SC Mulher e atual companheiro foram assassinados em Abelardo Luz, no Oeste; crime foi presenciado pelo filho da mulher, de apenas 4 anos... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h56 ) twitter

Foi identificado o casal morto a facadas no último sábado (7), em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. Everaldo de Souza Amâncio, de 43 anos, e Elizia dos Santos Moraes, de 42, foram assassinados a facadas na rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Alvorada.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

