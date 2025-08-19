Quem era o catarinense que morreu após queda de 20 metros em escalada; ‘Cara fora do normal’ O catarinense caiu durante uma escalada na Serra do Cipó, na zona rural de Jaboticatubas, em Minas Gerais; o corpo chegará ao estado... ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Foi identificado como Guilherme Augusto Neto, de 28 anos, o homem que morreu após cair de uma altura de cerca de 20 metros durante uma escalada na Serra do Cipó, na zona rural de Jaboticatubas, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, no sábado (16). Natural de Riqueza, no Oeste de Santa Catarina, Guilherme morava em Chapecó, também no Oeste do estado. O corpo dele deve chegar a Santa Catarina na tarde desta segunda-feira (18).

Para mais detalhes sobre essa tragédia e a despedida de Guilherme, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ostentação ‘fora do normal’ acaba em maior apreensão de granadas da história de SC

Morador de pequena cidade de SC fatura R$ 80 mil na Mega-Sena

Mãe, filha e avó de Joinville morrem em acidente no Paraná