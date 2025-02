Quem era o corredor que morreu durante atividade física em SC; ‘Exemplo de superação’ O corredor foi encontrado inconsciente e deitado às margens da BR-158, no interior de Cunha Porã; ele era conhecido por sua paixão... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h08 ) twitter

Astor Rusch, de 60 anos, foi encontrado inconsciente e deitado às margens da BR-158, no interior de Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Rusch, conhecido pela paixão por corridas, não resistiu e morreu no hospital na segunda-feira (4).

Para saber mais sobre a história de superação de Astor Rusch e os tributos prestados por amigos e familiares, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

