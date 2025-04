Quem era o empresário paranaense morto em um grave acidente na BR-163, em SC O homem de 34 anos sofreu um grave acidente em São José do cedro, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local; ele pilotava uma... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h46 ) twitter

Eder Voltolini, de 34 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de domingo (6), em São José do Cedro, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Ele pilotava uma motocicleta que colidiu com um caminhão na BR-163.

Para mais detalhes sobre a trágica história de Eder e as circunstâncias do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

