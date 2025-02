Quem era o homem morto com golpes de facão em SC O homem morto com golpes de facão em Saudades, no Oeste, foi identificado nesta segunda-feira (24) ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h47 ) twitter

Foi identificado, como Vanduir Seimetz, de 37 anos, o homem morto com golpes de facão em Saudades, no Oeste de Santa Catarina. O homicídio foi registrado por volta das 20h40 da noite do domingo (23). O suspeito é o próprio irmão da vítima, de 48 anos.

Saiba mais sobre este trágico acontecimento e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

