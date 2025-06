Quem era o homem que morreu após atirar em jovem em Chapecó O homem de 33 anos morreu após atirar em jovem de 19 anos na Avenida General Osório, em frente a um posto de combustível ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 02h15 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h15 ) twitter

Eduardo de Almeida Muller, de 33 anos, morreu após atirar em jovem de 19 anos e trocar tiros com a polícia no centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu na Avenida General Osório, em frente a um posto de combustível, na madrugada deste sábado (28). Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

