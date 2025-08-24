Logo R7.com
Quem era o jovem motociclista que morreu em acidente na BR-282 em SC

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada caída na pista no distrito de Sede Figueira, em Chapecó, no Oeste

ND Mais|Do R7

Um grave acidente na BR-282, em Chapecó, resultou na morte do jovem motociclista Ruan Pedroso, de 24 anos, por volta das 2h10, deste sábado (23), no distrito de Sede Figueira, em Chapecó, no Oeste catarinense. Ruan sofreu uma queda e com o impacto ele apresentava múltiplas fraturas e politraumatismo, levando ao óbito ainda no local.

