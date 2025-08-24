Quem era o jovem motociclista que morreu em acidente na BR-282 em SC
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada caída na pista no distrito de Sede Figueira, em Chapecó, no Oeste
Um grave acidente na BR-282, em Chapecó, resultou na morte do jovem motociclista Ruan Pedroso, de 24 anos, por volta das 2h10, deste sábado (23), no distrito de Sede Figueira, em Chapecó, no Oeste catarinense. Ruan sofreu uma queda e com o impacto ele apresentava múltiplas fraturas e politraumatismo, levando ao óbito ainda no local.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
