Quem era o motociclista morto em acidente na BR-470 em SC

Foi identificado como Fábio Júnior de Oliveira Fan, de 45 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente na BR-470, em Indaial, na manhã desta terça-feira (19). Fábio atuava como técnico de enfermagem na Unidade de Saúde da Família Integrada do município de Timbó.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a vida e a trajetória de Fábio.

