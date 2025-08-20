Logo R7.com
Quem era o motociclista morto em acidente na BR-470 em SC

Vítima fatal de colisão, em Indaial, foi identificada como servidor municipal de Timbó

Foi identificado como Fábio Júnior de Oliveira Fan, de 45 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente na BR-470, em Indaial, na manhã desta terça-feira (19). Fábio atuava como técnico de enfermagem na Unidade de Saúde da Família Integrada do município de Timbó.

