Quem era o motorista encontrado morto em carro submerso em SC

Foi identificado como Valtair Cordeiro da Rosa, de 29 anos, conhecido como “salário”, o homem encontrado morto em um carro submerso em um rio no Centro do município de Rio das Antas, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O veículo caiu no rio na noite de domingo (27) e foi localizado na manhã desta segunda-feira (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a equipe encontrou rapidamente o veículo, retirado da água com a ajuda de um caminhão munck. Valtair estava morto dentro do carro.

