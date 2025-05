Quem era o motorista morto após incêndio em caminhão com porcos na BR-282, em SC Caminhão tombou e pegou fogo em Maravilha, no Oeste do estado; carga de porcos também foi atingida pelas chamas ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h16 ) twitter

Júlio Cesar Zuchi Felten, de 37 anos, foi identificado como o motorista morto carbonizado após incêndio em caminhão com porcos na BR-282, em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. O caminhão tombou por volta das 04h45 desta quarta-feira (21) e acabou incendiado no quilômetro 610 da rodovia, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar. Foram necessários aproximadamente 6 mil litros de água para extinção do incêndio.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

