Quem era o ‘Professor’, líder do Comando Vermelho morto com tiro na cabeça no RJ Foragido há mais de seis anos, o Professor do Comando Vermelho se escondia no Complexo do Alemão e passou por implante capilar e lipoaspiração...

ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share