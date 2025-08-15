Quem era o trabalhador que morreu após cair de prédio em obras em SC: ‘Pai de família’
Vítima, de 48 anos, não resistiu e morreu no local do acidente, em Orleans, na quarta-feira (13)
O trabalhador que morreu após cair de um prédio em obras na cidade de Orleans, no Sul de Santa Catarina, foi identificado como Antônio Cezar Corrêa, de 48 anos. O acidente foi registrado no Centro, na rua Aristiliano Ramos, na manhã de quarta-feira (13).
