Quem era o trabalhador que morreu após cair de prédio em obras em SC: ‘Pai de família’

Vítima, de 48 anos, não resistiu e morreu no local do acidente, em Orleans, na quarta-feira (13)

ND Mais

ND Mais|Do R7

O trabalhador que morreu após cair de um prédio em obras na cidade de Orleans, no Sul de Santa Catarina, foi identificado como Antônio Cezar Corrêa, de 48 anos. O acidente foi registrado no Centro, na rua Aristiliano Ramos, na manhã de quarta-feira (13).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa tragédia que abalou a comunidade.

