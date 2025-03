Quem era o trabalhador que morreu em acidente com roçadeira em SC O trabalhador tinha 23 anos e deixa a esposa grávida; ele morreu na última quinta-feira (6), no interior de Água Doce, no Meio-Oeste... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi identificado como Fabiano Wagner, de 23 anos, o trabalhador morto no acidente com roçadeira no interior de uma propriedade rural na localidade de Linha Rio do Mato, no município de Água Doce, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na quinta-feira (6).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Itajaí enfrenta falta de água em 10 bairros e não há previsão de normalizar

Marcelo Sousa e Fábio Deschamps tomam posse como presidente e vice da CBB

Dívida motivou morte após briga em bar em SC, diz polícia