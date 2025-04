Quem era vítima brasileira entre os 11 mortos em atropelamento no Canadá Suspeito de matar 11 pessoas e deixar 20 feridos em atropelamento no Canadá foi dominado pela multidão e preso na noite de sábado (... ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h40 ) twitter

De mãe brasileira e pai argentino, Kira Salim (Clara Ganapol Salim) é uma das vítimas do atropelamento no Canadá, que deixou 11 mortos durante um festival de rua em Vancouver, na noite de sábado (26). A vítima tinha 34 anos e há quase três anos morava na Colúmbia Britânica. Kira era musicista, com formação pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) em 2014, mestrado em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e Educação na Uneatlantico (Universidade Europeia do Atlântico), na Espanha, concluído em 2021.

