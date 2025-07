Quem eram os dois jovens que morreram em acidente na BR-282, em Lages Dois jovens morreram em acidente na BR-282, em Lages. João Vitor e Murilo não resistiram; veja como foi a colisão e detalhes sobre... ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Dois jovens de Lages perderam a vida em um trágico acidente de trânsito na noite deste sábado (5), na BR-282, em Lages, na Serra Catarinense. As vítimas foram identificadas como João Vitor Correia de Liz, de 26 anos, e Murilo Rodrigues, de 21 anos. Ambos estavam no carro e morreram ainda no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

