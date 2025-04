Quem eram os homens mortos após serem atingidos por uma árvore em SC Ademir e Luan foram atingidos por uma árvore em Águas de Chapecó na tarde de quinta-feira (4); o pai de Luan tentou reanimar as vítimas... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 22h45 (Atualizado em 04/04/2025 - 22h45 ) twitter

Foram identificados como Ademir Rodrigues, de 35 anos, e Luan Belino Nunes, de 19 anos, os dois homens que morreram após serem atingidos por uma árvore durante o corte de eucaliptos em Águas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A tragédia ocorreu na tarde de quinta-feira (3), na comunidade de Linha Cascatinha.

