Quem eram os jovens que morreram após serem arremessados de carro em SC Jovens ocupavam um carro que capotou em uma rodovia, em Caçador, no Meio-Oeste do estado; eles estão foram arremessados do veículo...

ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share