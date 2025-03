Quem foi Gilmar Francisco, o ‘Peninha’, ex-radialista morto em latrocínio em SC Segundo o delegado Luis Otavio Pohlmann, o corpo de Gilmar foi encontrado no banheiro, com sinais de enforcamento ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 15h28 (Atualizado em 04/03/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-radialista Gilmar Francisco Nitschke foi encontrado morto aos 67 anos, em sua casa em Balneário Gaivota, no litoral Sul de Santa Catarina. Conhecido como “Peninha”, o comunicador iniciou sua carreira no Rio Grande do Sul.

Para saber mais sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: ‘Quer guerra comigo?’; prefeito ameaça PM durante abordagem em cidade de SC

Acidente de jet ski mata ‘rei do mar’ em Itapema

Proibição de celulares nas escolas gerou melhora no aprendizado, diz secretário da Educação