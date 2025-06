Quem manda nos trechos urbanizados das rodovias? Criciúma e Estado negociam saída Projeto é considerado moroso, mas pode ter desdobramento nos próximos dias ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h36 ) twitter

O Governo de Santa Catarina e a Prefeitura de Criciúma devem avançar nas tratativas para municipalizar trechos urbanizados de rodovias estaduais, especialmente do Anel de Contorno Viário. O tema será prioridade na próxima visita do secretário adjunto de Infraestrutura do Estado, Ricardo Euclides Grando, ao Sul catarinense, prevista para o início de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa negociação crucial!

