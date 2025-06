Quem são as irmãs executadas a tiros em SC por possível disputa de terras Segundo a PM, três homens armados chegaram em um Ford/Ecosport e atiraram contra as irmãs; o caso aconteceu em Campos Novos, no Meio... ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 29/06/2025 - 00h15 ) twitter

As vítimas, Vera Beatriz Lopes, de 72 anos, e Vilma Albertina Andrade Lopes, de 71, são as irmãs executadas a tiros em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Elas morreram no local após diversos disparos, por volta das 15h de sexta-feira (27).

Saiba mais sobre este trágico caso e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

