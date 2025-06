Quem são as vítimas da queda de balão que matou 8 em Praia Grande Entre as vítimas da queda de balão estão médicos, um treinador de patinação e dois casais catarinenses ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Todas as oito vítimas mortas na queda de balão em Praia Grande, foram identificadas. Entre elas estão dois casais, um treinador de patinação artística, um médico, uma mãe e uma filha. As identidades das vítimas foram confirmadas em notas pela Prefeitura Municipal de Fraiburgo e de Blumenau, juntamente com a Paróquia São João Batista e a Federação Catarinense de Patinação Artística.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vítimas e o trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

SC decreta luto oficial de 3 dias pela queda de balão em Praia Grande

‘Não dá para acreditar’, tia lamenta morte de casal em queda de balão em Praia Grande

Anac acompanha investigação de queda de balão em Praia Grande que matou oito pessoas