Quem são as vítimas de grave acidente na SC-418 em Campo Alegre Vítimas chegaram a ser socorridas e levadas a hospital, mas não resistiram aos ferimentos ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 23h45 )

Foram identificadas como Kelly da Luz Alves e Vitor Lader as vítimas do acidente que aconteceu na SC-418, em Campo Alegre, na noite desta terça-feira (18). Ambos estavam em uma moto que colidiu com um carro na rodovia do Planalto Norte catarinense.

Saiba mais sobre essa tragédia e as homenagens prestadas às vítimas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

