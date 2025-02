Quem são as vítimas do avião que caiu em Quadra, interior de São Paulo Corpos do casal foram encontrados carbonizados; piloto era dono da aeronave e esposa psicóloga

ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share