Quem são os 10 deputados de SC que queriam o fim da bancada feminina da Alesc Proposta não atingiu número mínimo de assinaturas para ser apreciado pela casa legislativa e foi arquivada ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto da deputada estadual, Ana Campagnolo (PL), para extinguir a bancada feminina da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) não foi aprovado para apreciação dos parlamentares catarinenses. A medida precisava de 14 assinaturas para tramitar no legislativo e tentar mudar o regimento interno da Casa. Mesmo com apoio da bancada conservadora, a proposta não avançou.

Para saber mais sobre os deputados que assinaram a proposta e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Spotify está fora do ar? Falhas no app de música geram onda de reclamações globais

Erika Hilton recebe visto nos EUA como pessoa do sexo masculino e acusa Trump de transfobia

Procon de Tubarão divulga diferença de 70% no preço do filé de tilápia na Semana Santa