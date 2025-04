Quem são os executivos que comandam as principais empresas de Joinville Movimentações recentes em grandes companhias de Joinville trouxeram novos executivos com perfil técnico e internacional ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h26 ) twitter

Três grandes empresas com sede em Joinville, no Norte de Santa Catarina, passaram recentemente por mudanças em seus quadros de liderança. A mais recente foi na Tupy, que anunciou o economista Rafael Lucchesi como novo diretor-presidente. No último ano, Tigre e Schulz também reformularam seus comandos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das novidades sobre os líderes das principais empresas de Joinville!

