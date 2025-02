Quer ajudar vítimas de chuvas? Veja pontos de doação no Litoral Norte de SC Cidades do Litoral Norte catarinense divulgam locais e donativos necessários para vítimas de chuvas ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h47 ) twitter

As fortes chuvas atingiram diversas cidades do Litoral Norte de Santa Catarina esta última quinta-feira (16), deixando casas alagadas, famílias desabrigadas e criando a necessidade de donativos como roupas, colchão, comida, itens de higiene pessoal, dentre outros.

Saiba como você pode fazer a diferença e ajudar as vítimas das chuvas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

