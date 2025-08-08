Quer trabalhar com tecnologia? Blumenau tem mais de 400 vagas abertas Evento gratuito acontece no dia 12 de agosto e reúne grandes empresas de tecnologia em busca de novos talentos no Vale do itajaí. ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h58 ) twitter

Profissionais e estudantes da área de tecnologia terão uma grande oportunidade em Blumenau na próxima terça-feira (12). A Uniasselvi promove a 10ª edição da Feira de Empregos na Área de TI, que vai oferecer mais de 400 vagas em empresas do setor.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa oportunidade imperdível!

