Quer trabalhar com tecnologia? Blumenau tem mais de 400 vagas abertas
Evento gratuito acontece no dia 12 de agosto e reúne grandes empresas de tecnologia em busca de novos talentos no Vale do itajaí.
Profissionais e estudantes da área de tecnologia terão uma grande oportunidade em Blumenau na próxima terça-feira (12). A Uniasselvi promove a 10ª edição da Feira de Empregos na Área de TI, que vai oferecer mais de 400 vagas em empresas do setor.
