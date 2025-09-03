Quer trabalhar na Oktoberfest Blumenau? Seleção abre 200 vagas nesta terça Empresa responsável pelas bebidas do evento busca 200 trabalhadores temporários; seleção ocorre nesta terça-feira (2) ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h57 ) twitter

A Netbar, operadora oficial de bebidas da Ambev na Oktoberfest Blumenau, promove nesta terça-feira (2), feriado municipal, um plantão de contratação para 200 vagas de atendente de bar.

