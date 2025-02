‘Quero justiça’: mãe de adolescente encontrada morta em rio de SC faz relato emocionante Em entrevista ao Balanço Geral da NDTV Record, Debora Nunes dá mais detalhes sobre a noite em que adolescente morta desapareceu ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte de Maria Gabriella Nunes, de apenas 14 anos de idade, chocou a comunidade itajaiense. A mãe da adolescente morta encontrada no último dia 14 no rio Itajaí-Açu com mais de 10 perfurações de arma branca cedeu entrevista emocionante ao Balanço Geral da NDTV Record, que foi ao ar nesta segunda-feira (24).

Para saber mais sobre este caso comovente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fogão na promoção: para dar um gás na cozinha e aproveitar

Feriado no Carnaval? Entenda o que a legislação diz sobre a data

Pix por aproximação entra em vigor nesta semana com limite por transação; veja valor e data