Quiosques irregulares são fechados em praias de Florianópolis

A Prefeitura de Florianópolis fechou três quiosques de praia na quinta-feira (27) após os responsáveis pelos estabelecimentos descumprirem as regras do edital e permanecerem inadimplentes, mesmo após notificações.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as operações de remoção e as implicações para os quiosques de praia na cidade.

